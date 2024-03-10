В Иванове девочки спрятались от приставшего к ним педофила в церкви

В соцсетях призвали к осторожности детей и их родителей в Иванове. 12-летняя девочка рассказала, что она и ее подруга, якобы, подверглись 10 марта нападению педофила на улице 1-й Полянской областного центра.
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