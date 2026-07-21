Мерц прокомментировал секретную российско-немецкую встречу по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему ничего не известно о встрече представителей России и ФРГ в Баку по урегулированию конфликта на Украине, о которой ранее упомянул президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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