«Одержим ею»: Том Круз закрутил роман с дочерью российского политика

Пара появилась вместе на публике Том Круз Соцсети 61-летний актер Том Круз встречается с 36-летней дочерью депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной Хайровой, экс-супругой российского бизнесмена Дмитрия Цветкова, сообщает Daily Mail.
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