О предоставлении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий

Постановление № 46/620 – 7 от 30.06.2023 г. О предоставлении зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период подготовки и проведения выборов Губернатора Нижегородской области 10 сентября 2023 года В соответствии со статьями 24, 52 Закона Нижегородской области от 28 июня 2012 года № 70‑З «О выборах Губернатора Нижегородской области» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Поручить территориальным избирательным комиссиям совместно с органами местного самоуправления на подведомственных им территориях в срок до 10 июля 2023 года определить помещения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и пригодные для проведения на безвозмездной основе агитационных публичных мероприятий в форме собраний.