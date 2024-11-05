В Нови-Саде тысячи человек вышли на протесты из-за трагедии на вокзале

Акцию протеста из-за трагической гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале сербского города Нови-Сад провели несколько тысяч человек, 5 ноября сообщает оппозиционный портал Danas.
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