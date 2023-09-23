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ВСУ за сутки обрушили на ДНР 85 боеприпасов

ВСУ за сутки обрушили на ДНР 85 боеприпасов

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились информацией о том, что нацистские формирования киевского режима за суточный период провели 30 артиллерийских атак, целью которых оказывались расположенные на территории региона населённые пункты.

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