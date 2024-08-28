Суд в Москве заочно арестовал бывшего совладельца "Открытие холдинг" Беляева

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Открытие холдинг" Вадима Беляева по делу о мошенничестве, следует из данных на сайте судов общей юрисдикции Москвы "Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу заочно Вадима Беляева", – говорится на сайте.
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