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Суд в Москве заочно арестовал бывшего совладельца "Открытие холдинг" Беляева

Суд в Москве заочно арестовал бывшего совладельца "Открытие холдинг" Беляева

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца "Открытие холдинг" Вадима Беляева по делу о мошенничестве, следует из данных на сайте судов общей юрисдикции Москвы "Судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу заочно Вадима Беляева", – говорится на сайте.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кудрявцев
одни жидовские морды! не все так однозначно в истории!
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