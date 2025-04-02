В России стало рекордно мало зарядных курильщиков

В России стало меньше заядлых курильщиков, выкуривающих порядка одной пачки сигарет в день. Их доля опустилась до 40% против 46,7% двумя годами ранее, следует из анализа РИА «Новости» данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.