Приморский край столкнулся с угрозой наводнения

Опасное количество осадков ожидается в Приморском крае в ближайшую неделю с 29 июля по 3 августа — сильные и очень сильные дожди устроят паводок на реках и создадут угрозу настоящего наводнения, сообщает PRIMPRESS.
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