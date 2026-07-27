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Приморский край столкнулся с угрозой наводнения

Приморский край столкнулся с угрозой наводнения

Опасное количество осадков ожидается в Приморском крае в ближайшую неделю с 29 июля по 3 августа — сильные и очень сильные дожди устроят паводок на реках и создадут угрозу настоящего наводнения, сообщает PRIMPRESS.

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