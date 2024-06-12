Полина Гагарина пожаловалась, что ничего не заработает с концерта в «Лужниках»

Певица Полина Гагарина сообщила, что она не только не получит никакой прибыли после предстоящего концерта в «Лужниках», но также столкнется с серьезными финансовыми потерями, так как вынуждена вкладывать свои собственные средства в организацию шоу.
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