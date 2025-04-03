Платформы обновлены на некоторых станциях в Карелии

Железнодорожники подготовили пассажирские платформы на участке Лоухи-Пяозеро к приему пригородных поездовФото: «RuNews» Железнодорожники провели работы по подготовке инфраструктуры к возобновлению движения «Орланов» на участке Лоухи-Пяозеро.
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