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Царьград

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Следствие нашло свидетелей по делу о некачественных бронежилетах от ООО "Пикет"

Следствие нашло свидетелей по делу о некачественных бронежилетах от ООО "Пикет"

СК представил суду доказательства причастности гендиректора компании "Пикет" Андрея Есипова в поставках некачественной продукции для армии.

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Maxim
Диверсию над шить, какой карманник..
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