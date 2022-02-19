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Жириновскому нужна срочная операция, но его состояние из-за ковида не позволяет

Жириновскому нужна срочная операция, но его состояние из-за ковида не позволяет

Владимир Жириновский. Фото uznayvse.ru Лидия ГубинаЛидер ЛДПР Владимир Жириновский еще со второго февраля находится в больнице с коронавирусом, состояние  средней тяжести, некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ из-за сатурации легких 90%.

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