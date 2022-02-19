Жириновскому нужна срочная операция, но его состояние из-за ковида не позволяет

Владимир Жириновский. Фото uznayvse.ru Лидия ГубинаЛидер ЛДПР Владимир Жириновский еще со второго февраля находится в больнице с коронавирусом, состояние средней тяжести, некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ из-за сатурации легких 90%.