14 октября в районе горного массива Демерджи сотрудники Алуштинского аварийно‑спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ‑СПАС» и члены регионального отделения «РОССОЮЗСПАС» провели две спасательные операции.
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