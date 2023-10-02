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Революционные открытия: кто и за что удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине

Революционные открытия: кто и за что удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине

Революционные открытия: кто и за что удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине Елена ГалицкаяКомитет Нобелевской премии по физиологии и медицине объявил лауреатами премии за 2022 год ученых Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсмана из Соединенных Штатов.

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