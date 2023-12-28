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Квартира, дом, дача

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Мало кто знает, как быстро убрать запах мочи животных или детей с дивана, кровати, ковра. Простая хитрость, которая работает мгновенно

Мало кто знает, как быстро убрать запах мочи животных или детей с дивана, кровати, ковра. Простая хитрость, которая работает мгновенно

Здравствуйте, уважаемые читатели! Хочу сегодня затронуть весьма щекотливую тему - рассказать, как убрать неприятный и едкий запах биологических жидкостей животных или детей с диванов, ковров или кроватей.

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Комментарии
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Астон Мартин
интересно
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КФ
Килатив ФФФФФФФ
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