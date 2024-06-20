Ошибки в интерьере ванной и туалета, которые могут стоить вам здоровья

Ванная комната и туалет должны быть чистыми, это даже не обсуждается. Но поскольку вы ежедневно проводите в этом месте некоторое время, выполняя рутинные ритуалы (умывание, чистку зубов, бритье, купание, косметические процедуры), то уют и удобство этих мест могут определять ваше настроение.
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