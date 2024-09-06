Крупнейшие экспортеры России снизили продажу валюты в августе на 1%

На российском валютном рынке после укрепления рубля в июне и относительно спокойной динамики в июле в августе наблюдался рост волатильности и ослабление рубля по отношению к основным иностранным валютам (на 1,8% относительно юаня, на 5,6% относительно доллара США), следует из материала ЦБ «Обзор рисков финансовых рынков».