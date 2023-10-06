Тогда все в дом: россияне скупают вторичное жилье

За первые дни октября спрос на вторичное жилье подскочил на 15%. Люди покупают даже те квартиры, которые стояли довольно долго в экспозиции и были непривлекательны, рассказали «Известиям» участники рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии