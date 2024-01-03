Врачи сообщают о «кошмарном» всплеске чесотки по всей Великобритании

Постельные клопы во Франции-2023 уступили свою популярность чесоточным клещам Великобритании-2024. The Guardian пишет о «тревожном» росте числа случаев чесотки, который вызвал кризис в области здравоохранения в Великобритании, эксперты уже называют ситуацию «абсолютным кошмаром».