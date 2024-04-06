Вице-премьер Госсовета КНР сообщил Йеллен об обеспокоенности санкциями США

Вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн провел встречу с американским министром финансов Джанет Йеллен, в ходе которой выразил обеспокоенность в связи с усиливающимися рестрикциями со стороны США в торгово-экономической сфере.
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