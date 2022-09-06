Япония решительно протестует против отмены Москвой безвиза на посещение Курил

Так, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что МИД Японии уже направил в Москву свой "решительный протест" против расторжения ранее достигнутых соглашений, облегчавших въезд и пребывания японских граждан на Курилах.
Так, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что МИД Японии уже направил в Москву свой "решительный протест" против расторжения ранее достигнутых соглашений, облегчавших въезд и пребывания японских граждан на Курилах.
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