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Япония решительно протестует против отмены Москвой безвиза на посещение Курил

Япония решительно протестует против отмены Москвой безвиза на посещение Курил

Так, генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что МИД Японии уже направил в Москву свой "решительный протест" против расторжения ранее достигнутых соглашений, облегчавших въезд и пребывания японских граждан на Курилах.

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