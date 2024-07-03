Верка Сердючка отменила выступление на фестивале в поддержку ВСУ

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отказался от участия в музыкальном фестивале Atlas United, часть выручки от которого собираются направить на поддержку украинской армии.
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