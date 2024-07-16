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NYT: кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что ему все равно на Украину

NYT: кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что ему все равно на Украину

Кандидат в вице-президенты от республиканской партии США Джей Ди Вэнс в 2022 году заявлял, что ему все равно, что произойдет с Украиной.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Самая большая ложь звучит перед сексом и выборами и после рыбалки. Наркопюрер то же  избирался, как &quot;презик мира&quot; и где этот &quot;миротворец, слуга народа Голобородько&quot;? Сказал бы сразу, что он слуга еврейско-американского народа, сейчас вопросов было бы меньше. Так же и с Вэнсом - &quot;парень свой в доску и трусы в полоску&quot; до выборов, а потом, как карта ляжет.
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