ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Самая большая ложь звучит перед сексом и выборами и после рыбалки. Наркопюрер то же избирался, как "презик мира" и где этот "миротворец, слуга народа Голобородько"? Сказал бы сразу, что он слуга еврейско-американского народа, сейчас вопросов было бы меньше. Так же и с Вэнсом - "парень свой в доску и трусы в полоску" до выборов, а потом, как карта ляжет.