Кандидат в вице-президенты от республиканской партии США Джей Ди Вэнс в 2022 году заявлял, что ему все равно, что произойдет с Украиной.
NYT: кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что ему все равно на Украину
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Самая большая ложь звучит перед сексом и выборами и после рыбалки. Наркопюрер то же избирался, как "презик мира" и где этот "миротворец, слуга народа Голобородько"? Сказал бы сразу, что он слуга еврейско-американского народа, сейчас вопросов было бы меньше. Так же и с Вэнсом - "парень свой в доску и трусы в полоску" до выборов, а потом, как карта ляжет.
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