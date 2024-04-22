💧 В Ялте до 2027 года реконструируют водоочистные сооружения На обновление ВОС в селе Васильевка выделено более 1 млрд рублей.
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💧 В Ялте до 2027 года реконструируют водоочистные сооружения На обновление ВОС в селе Васильевка выделено более 1 млрд рублей.