´Пенсия на горизонте, а он туда же´. 54-летний житель Чаусского района попался на закладках.

Фото: ГКСЭВ августе 2024 года по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ сотрудники милиции задержали 54-летнего жителя Чаусского района - при нем обнаружено и изъято 99 свертков с неизвестным веществом, а по месту жительства - еще 41.