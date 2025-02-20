´Пенсия на горизонте, а он туда же´. 54-летний житель Чаусского района попался на закладках.

Фото: ГКСЭВ августе 2024 года по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ сотрудники милиции задержали 54-летнего жителя Чаусского района - при нем обнаружено и изъято 99 свертков с неизвестным веществом, а по месту жительства - еще 41.
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