Эксперты выявили рост интереса молодежи СНГ к фильмам на языках народов

МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ КИНО ПРОДЛИТСЯ ДО 30 АВГУСТА, СОБИРАЯ ЭКСПЕРТОВ ИЗ РОССИИ, ИНДИИ И ТУРЦИИ. НАЧИНАЮЩИХ АРТИСТОВ УЧАТ ПРОФЕССИИ, А ЗРИТЕЛИ СНГ ВСЁ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ФИЛЬМАМИ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ.