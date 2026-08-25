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Царьград

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Эксперты выявили рост интереса молодежи СНГ к фильмам на языках народов

Эксперты выявили рост интереса молодежи СНГ к фильмам на языках народов

МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ КИНО ПРОДЛИТСЯ ДО 30 АВГУСТА, СОБИРАЯ ЭКСПЕРТОВ ИЗ РОССИИ, ИНДИИ И ТУРЦИИ. НАЧИНАЮЩИХ АРТИСТОВ УЧАТ ПРОФЕССИИ, А ЗРИТЕЛИ СНГ ВСЁ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ФИЛЬМАМИ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТОВ.

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