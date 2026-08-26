МЧС насчитало в «Шереметьево-Карго» 167 нарушений и потребовало через суд запретить эксплуатацию ключевых зданий терминального комплекса.
Дежавю
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МЧС насчитало в «Шереметьево-Карго» 167 нарушений и потребовало через суд запретить эксплуатацию ключевых зданий терминального комплекса.
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