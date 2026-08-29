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ИА Регнум

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Фицо: вопрос журналиста об убийстве русских ― результат формирования русофобии

Фицо: вопрос журналиста об убийстве русских ― результат формирования русофобии

Вопрос немецкого журналиста о том, как европейцы могут помочь киевскому режиму «убивать больше русских», стал итогом формирования ненависти к России.

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