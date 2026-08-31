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Новости Липецка

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В Липецке 15-летняя школьница попала в ДТП на электровелосипеде

15-летняя школьница, управляя электровелосипедом Kugoo, упала из-за потери управления.Вечером 29 августа в Липецке на улице Студёновской произошло ДТП с участием несовершеннолетней.

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