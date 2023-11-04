Актриса Светлана Немоляева очень откровенно рассказала о личном

Светлана Немоляева, вдова известного актёра Александра Лазарева, которая сыграла в таких знаменитых фильмах, как «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», поделилась своими переживаниями и воспоминаниями в интервью для АиФ.
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