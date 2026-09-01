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Царьград

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ЦСКА сообщил об успешной операции Мойзеса после травмы связки

ЦСКА сообщил об успешной операции Мойзеса после травмы связки

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес успешно перенес операцию после травмы крестообразной связки. Восстановление пройдет в клинике, о дальнейших этапах будет сообщено.

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