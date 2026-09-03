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“Семейная коррупция” на льду, ссора с Авербухом, скандал на шоу, отъезд в Америку: Траньков и Волосожар — чем они сейчас занимаются

“Семейная коррупция” на льду, ссора с Авербухом, скандал на шоу, отъезд в Америку: Траньков и Волосожар — чем они сейчас занимаются

На льду они были безупречны — их короткая программа под вальс Хачатуряна и произвольная под «Иисус Христос — суперзвезда» вошли в историю фигурного катания .

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