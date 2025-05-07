МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 551 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Здорово.В Британии — поли...
  • Валерий Зайцев
    Не страна а помойка становится. НА заводах спецы работают.В Россию массово ...
  • Людмила Харькова
    Даже если Запад сейчас дает наши деньги хохлам, то потом будет отдавать СВОИ и с процентами. Нам разницы никакой, но ...Полковник ВСУ: "М...

Жесточайший ответ за поход ВСУ на Москву: "Искандеры" стирают всё. Киев горит всю ночь. Зеленский сбежал в Лондон, в Сумщине эвакуация

Жесточайший ответ за поход ВСУ на Москву: "Искандеры" стирают всё. Киев горит всю ночь. Зеленский сбежал в Лондон, в Сумщине эвакуация

Прорыв противника в Курскую область с треском провалился. Потери врага колоссальные, данные подтверждают украинские источники, недоумевающие в связи с очередным бесполезным расходом солдат в то время, когда русская армия практически зашла в Днепропетровщину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Романенко
опять в ответ
Ответить
13 час.
наверх