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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс» по очкам за сезон с учетом плей-офф. У него 127 баллов против 124 у Ягра

Форвард клуба из Нью-Йорка трижды ассистировал партнерам во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс» (4:3 2ОТ, 2-0).

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