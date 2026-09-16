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Регион 29

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Автомобилистам Поморья назвали оптимальное время для смены летних шин на зимние

Автомобилистам Поморья назвали оптимальное время для смены летних шин на зимние

Ориентироваться рекомендуют не только на календарь, но и на температуру и время поездок, отмечают эксперты.

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