Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Разговор Путина с Трампом. Что нужно знать? Американцы давят, но Кремль всё понимает

Разговор Путина с Трампом. Что нужно знать? Американцы давят, но Кремль всё понимает

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Накануне запланированного на понедельник, 20 мая, телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в СМИ продолжаются попытки угадать, о чём именно пойдёт речь.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Пусть так и будет!
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12 час.
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