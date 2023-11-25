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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаев назвал условие для боя с Рахмоновым

 Хамзат Чимаев рассказал, при каких условиях согласится вернуться в полусредний дивизион. По словам Хамзата, он вернется в эту весовую категорию только ради поединка с чемпионом: «Я спущусь в полусредний только ради золота.

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