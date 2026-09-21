РГСУ подписал Меморандумы о сотрудничестве с Шэньсийским университетом и Сианьским университетом Цзяотун

Российский государственный социальный университет в лице Константина Позднякова, исполняющего обязанности проректора по развитию филиальной сети и международного сотрудничества, принимает участие в рабочей поездке руководителей ведущих российских вузов в Китай, организованной Посольством Китайской Народной Республики в Российской Федерации.