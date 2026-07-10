На Украине начались массовые задержания участников бунта против ТЦК

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержали еще четырех участников массового бунта против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), произошедшего в ночь на четверг во Львове на западе Украины, среди них есть военные.