На Украине начались массовые задержания участников бунта против ТЦК

Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция задержали еще четырех участников массового бунта против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), произошедшего в ночь на четверг во Львове на западе Украины, среди них есть военные.
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