«Там целая программа»: Татьяна Буланова раскрыла свой секрет молодости

Певица Татьяна Буланова в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ раскрыла свой секрет красоты. Артистка рассказала, какие процедуры делает, чтобы сохранить молодость, и поделилась своим отношением к пластике.
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