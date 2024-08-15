Роковая ошибка Силуанова: Запад всё же применил финансовый аналог ядерной бомбы против России

Пронько не понимает что такое активы и пудрит людям мозги. https://dzen.ru/video/watch/662e486a19148e7821786852

Вячеслав Денисов

В нашей государственной обыденности прослеживается простая закономерность: никто из жуликов и воров, грабивших страну в недавном прошлом и грабящих сейчас, не только не понес ответственности, но даже получили повышение и самое высшее покровительство в виде государственных наград!