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Роковая ошибка Силуанова: Запад всё же применил финансовый аналог ядерной бомбы против России

Роковая ошибка Силуанова: Запад всё же применил финансовый аналог ядерной бомбы против России

Названа роковая ошибка Антона Силуанова. Запад всё же применил финансовый аналог ядерной бомбы против России, хотя глава Минфина уверял, что этого не случится, заметил Дмитрий Митяев.

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S
Sobering
Пронько не понимает что такое активы и пудрит людям мозги. https://dzen.ru/video/watch/662e486a19148e7821786852
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