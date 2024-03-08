В Капитолии задержали отца убитого морпеха, прервавшего речь Байдена

Отца убитого морского пехотинца США задержали за то, что он выкрикивал название места, где погиб его сын, во время выступления президента США Джо Байдена, сообщает New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.
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