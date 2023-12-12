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Zara извинилась за рекламу с манекенами, похожими на погибших в Газе

Zara извинилась за рекламу с манекенами, похожими на погибших в Газе

Корпорация Zara отменила рекламную кампанию своей новой коллекции. Решение принято после масштабных протестов пропалестинских активистов, увидевших в манекенах на снимках сходство с телами погибших в секторе Газа.

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