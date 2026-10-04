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Мировое обозрение

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Про ПВО можно забыть? Кореевед объяснил, как Сеул накажет Зеленского за его длинный язык

Про ПВО можно забыть? Кореевед объяснил, как Сеул накажет Зеленского за его длинный язык

Главное в тезисах: Дипломатический скандал: Южная Корея требует от Киева публичных извинений за разглашение факта передачи двух пленных военнослужащих КНДР, о которой стороны договаривались молчать.

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