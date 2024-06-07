Архангельская область вошла в пятёрку лидеров по динамике инвестиционной привлекательности

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.Регион стал четвёртым по показателю Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив за 2023 год.
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