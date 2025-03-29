Задержка на час и пошлая шутка: как три часа зажигали легендарные артисты в Екатеринбурге. Фото, видео

Во Дворце игровых видов спорта отгремел «Дискач 90-х Fest». В течение трех часов екатеринбуржцы отрывались под хиты от групп «Корни», «Вирус», «Фактор 2», «Краски», «Отпетые мошенники» и других неподражаемых артистов.
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