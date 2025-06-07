Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 043 подписчика

Взрывы потрясли четыре города Украины: ВКС России нанесли удар в Харькове

Взрывы потрясли четыре города Украины: ВКС России нанесли удар в Харькове

В Украине в четырёх городах — Харькове, Днепропетровске, Павлограде и Тернополе — произошли взрывы. В результате удара под Одессой погиб офицер ТЦК, а ВКС России уничтожили переправу ВСУ под Харьковом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх