В Воронежской области объявлен утренний отбой режима опасности БПЛА

В 6.03 режим опасности отменён. Он продлился почти весь вечер и ночь, с 22 часов предыдущего дня.Об отбое режима БПЛА-опасности с территории Украины в Воронежской области объявил утром 8 ноября губернатор региона Александр Гусев.
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