Трамп недоволен Путиным и Зеленским, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 1 апреля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон украинского конфликта, однако подчеркнул свою решимость положить конец военным действиям.
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